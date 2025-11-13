Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов

Она началась в ночь на 12 ноября, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся в ночь на 12 ноября, фиксируется на Земле уже около 36 часов. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

"Магнитная буря началась вчера около 3 часов утра по Москве, когда достигла уровня G4.7 (самого большого в текущем году), и продолжается на данный момент около 36 часов. Мы ожидаем [ее] окончания сегодня до конца дня", - отметил ученый.

Степень возмущенности (мощность) магнитного поля Земли измеряется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".