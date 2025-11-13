Образцы пролетевшего над регионами метеорита ранее не встречались в России

Осколки содержат мало железа и являются слабомагнитными

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Образцы метеорита, пролетевшего 27 октября над Тверской и Новгородской областями, относятся к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6, которая ранее не встречалась на территории РФ. Об этом журналистам сообщил заведующий лаборатории Extra terra consortium УрФУ Александр Пастухович.

"На территории России метеорит такого типа (LL6 - прим. ТАСС) еще ни разу не был зарегистрирован. Его можно назвать родственником челябинского метеорита, тип которого LL5. Это значит, что они содержат мало железа и являются слабомагнитными", - сказал он.

По словам ученого, каждый метеорит уникален, так как является осколками протопланет. "На самом деле ежедневно на Землю падает какое-то количество космического вещества: иногда в виде больших тел, но чаще - пыли. Процесс постоянный, но все равно событие редкое", - добавил Пастухович.