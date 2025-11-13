В Новгородский музей поступил топор X-XI веков с княжеским знаком

Артефакт прошел комплексную реставрацию в Институте археологии РАН

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Уникальный боевой топор X-XI веков с серебряной инкрустацией поступил в фонды Новгородского музея-заповедника. Артефакт передан учреждению после комплексной реставрации в Институте археологии РАН, сообщили ТАСС в Новгородском музее-заповеднике.

"Для исследователей раннего средневековья появление подобного предмета - событие особого масштаба. Хотя летописи изобилуют описаниями военных столкновений, парадное вооружение встречается на древнерусских памятниках крайне редко. В отличие от Скандинавии, древнерусские образцы с декоративной отделкой составляют крайне немногочисленную категорию находок. Этот топор относится к небольшой группе исключительных артефактов", - пояснили в музее.

Археологический предмет относится к широко известному типу "топоров с вырезным обухом", которые были распространены на Руси в X-XII веках. Его отличительными чертами являются оттянутое вниз лезвие и наличие боковых щекавиц для улучшения баланса. Конструкция включает удлиненный вырезной обух и круглое сквозное отверстие в тулове для надежного крепления чехла. Форма изделия полностью соответствует четвертому типу по классификации известного исследователя древнерусского оружия А. Н. Кирпичникова.

Особую ценность артефакту придает сохранившийся на верхней поверхности фрагмент княжеского знака в виде одного зубца и части перекладины. Подобные геральдические символы на оружии представляют собой крайне редкое явление в древнерусской археологии. Наличие такого знака указывает на исключительно высокий социальный статус владельца топора. Ученые предполагают, что владельцем оружия мог быть представитель высшей военно-политической элиты из ближайшего окружения князя.

Научное изучение артефакта

Специалисты изучали поверхность изделия методом оптической микроскопии на стереомикроскопе Carl Zeiss Stemi 508 для определения технологии нанесения декора. Экспертиза установила, что уникальный декор выполнен в технике инкрустации с насечкой, когда тонкие серебряные полоски вбивались в предварительно нанесенные узоры. Использование техники насечки получило распространение на Руси не ранее середины X века, что является важным подтверждением датировки предмета. Металлографический анализ показал, что для инкрустации использовалось высокопробное серебро с минимальными примесями золота и меди.

Обнаруженный топор составляет исключительную редкость даже на фоне немногочисленных аналогичных находок X-XII веков из Северной Руси и сопредельных регионов. Особое значение для сравнения имеет находка 2011 года из Шекшовского могильника в Суздальском Ополье, где был обнаружен первый достоверный пример княжеской символики на парадном оружии. Новгородский артефакт демонстрирует сопоставимый уровень художественной ценности и исторической значимости для понимания древнерусской культуры. Ученые отмечают, что маркировка оружия княжескими знаками не стала распространенной традицией, несмотря на существование специализированных мастерских.

Новый экспонат занял уникальное место в коллекции Новгородского музея-заповедника, где до этого отсутствовали предметы вооружения с княжескими знаками. В музейных фондах хранятся топоры с вырезным обухом XIV века из Пятницкого раскопа в Старой Руссе и образец XIII века с улицы Знаменской. Поступивший артефакт отличается не только более ранним временем изготовления, но и исключительной сохранностью декоративных элементов. Его изучение позволит получить новые данные о развитии художественных технологий и социальных маркеров в ранний период древнерусской государственности.

Музейные специалисты отмечают исключительную ценность предмета для исследования представлений о власти и статусе в эпоху становления Древнерусского государства. Находка подтверждает важную роль Новгородской земли в системе политических и культурных связей раннего средневековья.