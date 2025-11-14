Эксперт Колесникова: 22% россиянок могут иметь нюансы при ЭКО из-за генов

Председатель экспертного совета "Национального центра генетических исследований" отметила, что "эти особенности могут снижать чувствительность яичников к фолликулостимулирующему гормону"

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Генетики выявили, что около 22% жительниц России имеют вариант гена, который требует более длительной и более сильной стимуляции овуляции при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета "Национального центра генетических исследований (Mygenetics)" Ирина Колесникова.

В России бесплодием страдают от 17 до 24% пар (в зависимости от региона). Когда пара сталкивается с этой проблемой, на помощь приходит ЭКО. Один из этапов этой процедуры - стимуляция овуляции для получения нескольких яйцеклеток. Ранее учеными были выделены варианты генов, которые влияют на чувствительность женщин к такой стимуляции.

"Около 22% женщин в России имеют вариант гена FSHR rs6166, а 17% - вариант FSHR rs2268361. Эти особенности могут снижать чувствительность яичников к фолликулостимулирующему гормону. Из-за этого в программах стимуляции овуляции иногда требуется более высокая доза препаратов и больше времени для достижения эффекта. Кроме того, носительницы варианта rs6166 чаще бывают устойчивы к лечению кломифен цитратом (препарат против бесплодия - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Генетики провели исследование, основываясь на данных генотипов 1 556 женщин из разных регионов РФ. Выяснилось, что почти 15% россиянок имеют вариант гена, который связан с нарушением чувствительности к лютеинизирующему гормону. Он регулирует работу репродуктивной системы. Наличие такого варианта гена может потребовать коррекции при стимуляции овуляции, поскольку гормон отвечает за финальный этап созревания яйцеклеток.

Еще у 1,5% женщин был обнаружен вариант, который наоборот связан с повышением чувствительности к лютеинизирующему гормону. Это означает, что при подготовке к ЭКО им нужно давать минимальную дозу стимулирующих препаратов.

"Эти генетические варианты важно учитывать при подборе оптимального протокола овариальной стимуляции, и предварительное генетическое тестирование женщин по этим генам может повысить эффективность вспомогательных репродуктивных технологий", - подчеркнула Колесникова.