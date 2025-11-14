В КНР успешно испытали напечатанный на 3D-принтере турбореактивный двигатель

В ходе испытаний двигатель обеспечивал работу БПЛА в течение 30 минут, сообщило агентство Xinhua

ШАНХАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Миниатюрный турбореактивный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, успешно прошел летные испытания в Китае. Как сообщило агентство Xinhua, разработка принадлежит компании Aero Engine Corporation of China.

В ходе испытаний двигатель обеспечивал работу беспилотного летательного аппарата в течение 30 минут. БПЛА достиг высоты 6 км и скорости 0,75 числа Маха. Двигатель стабильно работал на протяжении всего полета.

Это первый в Китае сверхлегкий турбореактивный двигатель, напечатанный на 3D-принтере, который прошел летные испытания.

Все вращающиеся детали и компоненты, составляющие более трех четвертей от общего веса двигателя, изготовлены с помощью 3D-печати. Такой подход позволил значительно сократить количество деталей двигателя, снизить его вес, упростить эксплуатацию и обслуживание.