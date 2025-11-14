В 2025 году могут зафиксировать рекордное за 10 лет число сильных магнитных бурь

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, к 13 ноября на Земле ученые зафиксировали 61 магнитную бурю

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Рекордное за последние 10 лет количество сильных магнитных бурь (уровня G3 и выше) может быть зафиксировано в 2025 году, выяснил корреспондент ТАСС.

Период с января по октябрь 2025 года уже стал рекордсменом по количеству магнитных бурь и геомагнитных возмущений за десятилетие - всего зарегистрировано 134 случая. Судя по сохраняющейся тенденции, и без того рекордный показатель может еще вырасти.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, к 13 ноября на Земле ученые зафиксировали 61 магнитную бурю, из них четыре были уровня G3 (сильный), две - G4 (очень сильная). Последняя, произошедшая 12 ноября, достигла почти экстремального уровня G5.

Ныне действующий рекорд в разрезе десятилетия принадлежит пока 2024 году. Тогда, несмотря на относительно небольшое общее количество магнитных бурь - всего 43, почти каждая четвертая - была сильного уровня и выше. В частности, шесть раз возмущение достигало уровня G3, еще четыре - уровня G4 и один раз - G5.

Согласно данным ученых, подобное прошлогоднему количество сильных магнитных бурь фиксировалось на планете лишь в 2015 году - тогда на Землю обрушились девять магнитных бурь уровня G3 и G4. Всего же в течение 2015 года зафиксировали 72 магнитных бури.