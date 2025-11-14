В Новосибирске для оказания медицинской помощи представили робота-тренажера

Редакция сайта ТАСС

© Полина Болдырева/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Российские инженеры разработали высокореалистичного робота-симулятора в виде женского торса для отработки различных сценариев оказания медицинской помощи. Тренажер, способный имитировать дыхание и покрытый силиконом, похожим на человеческую кожу, представили на форуме "Золотая долина" в Новосибирском госуниверситете.

"Это робот-симулятор для взрослого пациента в женском торсе для расширенной реанимации. Студенты имеют возможность тренироваться на нем, отрабатывать различные навыки для спасения человека", - рассказала ТАСС руководитель проектов компании-разработчика "Эйдос" из Казани Татьяна Коржикова.

Разработанный тренажер весит 35 кг, что делает его легким в транспортировке. Он многофункциональный и позволяет отрабатывать сценарии сердечно-легочной реанимации, анафилактический шок, а также различные осложнения - отек языка, пневмоторекс, интубация. Разработка оснащена двумя планшетами со специальным программным обеспечением, которое помогает проводить обучение и отслеживать состояние робота-пациента.

Коржикова пояснила, что в женском исполнении подобный робот не имеет аналогов в России и за рубежом. Локализация компонентов составляет 95%. Снаружи робот покрыт силиконовым материалом, который на ощупь имитирует человеческую кожу, однако отличается повышенной прочностью и устойчивостью к проколам.

Научно-производственный форум "Золотая долина" проходит в Новосибирском госуниверситете в третий раз 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации "Росатом", Объединенной двигателестроительной корпорации, АФК "Система", институтов Сибирского отделения РАН и вузов Новосибирска. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.