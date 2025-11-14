Разработан синтез веществ для производства моющих средств из нефтепродуктов

Разработка принадлежит ученым Томского политехнического университета

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали технологию синтеза веществ для производства моющих и чистящих средств из отходов нефтепереработки. Новая методика позволит создавать поверхностно-активные вещества (ПАВ) из низкосортного сырья, которое сейчас используется лишь как компонент котельного топлива, сообщили ТАСС в вузе.

"В качестве сырья в действующих технологиях сульфирования используются чаще всего альфа-олефины и линейные алкилбензолы. Это продукты процессов основного органического синтеза. В целом, это довольно дорогое сырье, так как он получено в результате нескольких стадий химического передела. <…> Есть важная задача - перепрофилировать действующие производства на получение крайне востребованных ПАВов, химреагентов. Кроме того, это перспективное направление не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в дружественные страны", - приводит пресс-службе слова руководителя проекта, профессора отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Елены Ивашкиной.

Поверхностно-активные вещества применяются для создания синтетических моющих средств, а также используются в химической и нефтяной промышленности. Политехники уже отработали методику, синтезировав пробную партию нефтяных сульфонатов. В качестве сырья ученые предлагают использовать различные низкомаржинальные побочные продукты вторичных процессов нефтепереработки, такие как тяжелые газойли коксования и крекинга.

По словам Ивашкиной, это продукты с низкой стоимостью, однако они являются потенциальным сырьем для сульфирования и получения нефтяных сульфонатов. А это, отмечает ученый, уже высокомаржинальный продукт, имеющий потенциально широкий рынок.

"Нам уже удалось получить и проанализировать пробную партию нефтяных сульфонатов на основе низкокачественных продуктов вторичной нефтепереработки. Это подтверждает нашу гипотезу о возможности синтеза с применением альтернативных источников сырья", - отметила Ивашкина.

Разработка томских ученых позволит создать отечественную технологию производства этих востребованных продуктов. Работа ведется при поддержке программы "Приоритет-2030". Особенности исследования и уже полученные результаты были представлены на XXVI Международной конференции по химическим реакторам (Химреактор-26), прошедшей в конце октября в Минске.