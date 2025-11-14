На Земле прекратилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется минимум до конца недели, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря, которая бушевала около двух суток на Земле, прекратилась. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Магнитная буря, бушевавшая на Земле почти двое суток, прекратилась. Закончилась она поздним вечером в минувший четверг, и вот уже более шести часов геомагнитное поле находится в "зеленой" зоне", - говорится в сообщении.

Синоптик отметил, что в ближайшие часы может наблюдаться появление возмущений магнитосферы до середины дня, однако они, скорее всего, не достигнут уровня магнитной бури. По его словам, во второй половине дня возмущения прекратятся.

"Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели", - отметил Леус.

Ранее сообщалось, что 12 ноября около 03:00 мск на Земле началась очень сильная магнитная буря, вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня. В пике, который наблюдался 12 ноября, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году, но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был.