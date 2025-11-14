В РФ создадут цифровых двойников Спасо-Преображенского собора и замка Нойхаузен

В Минобороны России отметили, что продолжаются работы по аэрофотосъемке культурных объектов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Фонд "Люди моря" планируют включить в цифровую экспозицию ГИС-портала "Россия - от моря до моря" Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного и замок Нойхаузен. Проект реализовывается при поддержке Гидрографической службы ВМФ, сообщили в Минобороны России.

"Воздушное обследование объектов культурного, исторического и морского наследия проводится в рамках совместной экспедиции Фонда "Люди моря", морской инженерной компании "Фертоинг", Музея Мирового океана, ФГУП "Росморпорт" и Гидрографической службы Балтийского флота. Специалисты планируют отснять порядка 30 объектов, в числе которых Спасо-Преображенский собор, церковь апостола Андрея Первозванного, замок Нойхаузен, Аусфальские ворота, форты "Бронзарт", "Гнейзенау", "Гребен", маяки Рыбачий и Таран", - рассказали в министерстве, уточнив, что на основе полученных материалов будут созданы цифровые двойники объектов.

Как отметили в военном ведомстве, сейчас продолжаются работы по аэрофотосъемке культурных объектов и средств навигационного оборудования Калининградской области при содействии Гидрографической службы ВМФ и Маячной службы ВМФ.

"Информация об обследованных объектах и их точные цифровые копии с обзором 360 градусов будут доступны на ГИС-портале "Россия - от моря до моря". По оценке управления навигации и океанографии МО РФ, данная работа позволит представить общественности возможность ближе познакомиться с наследием истории флота", - подчеркнули там.