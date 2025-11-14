Китай испытал крупнейший в мире воздушный змей

Он создан для выработки электричества

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. КНР успешно испытала самый большой в мире воздушный змей, созданный для выработки электроэнергии. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), испытания прошли на полигоне во Внутренней Монголии.

По данным издания, этот воздушный змей, напоминающий парашют, был разработан China Energy Engineering Corporation в рамках национального научно-исследовательского и опытно-конструкторского проекта в области высотной ветроэнергетики. Такая система способна использовать сильный ветер на больших высотах для производства более дешевой электроэнергии, чем традиционные наземные ветряки.

Змей площадью 5 тыс. кв. м, связанный с генератором на земле, был испытан на высоте более 300 м. В перспективе ветроэнергетические змеи могут быть развернуты на высоте свыше 5 тыс. м. Поднимающийся змей разматывает трос генератора, вращая турбину и вырабатывая электричество, затем змей спускают вниз, на что требуется гораздо меньше энергии, и потом поднимается вновь.

Как указывает SCMP, стоимость подобных воздушных устройств выработки энергии может быть невысокой, поскольку они изготавливаются из легких материалов и требуют минимального использования стали.