В вузе ЕАО открыли инжиниринговый центр для арктических разработок

В его структуре объединены производственные цеха, конструкторское бюро и испытательная площадка

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Инжиниринговый центр прототипирования и промышленного дизайна, предназначенный для разработки технологий для Арктики, открыли в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема в Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Создание этого центра - логичный шаг, который превращает наши фундаментальные исследования в осязаемый результат. Если раньше мы были сильны в науке, то теперь мы можем в стенах университета пройти весь путь: от компьютерной модели и чертежа до готового изделия в металле, проверенного на полигоне", - приводятся в сообщении слова руководителя центра Виталия Земляка.

Открытие центра состоялось в рамках реализации программы "Приоритет-2030". В его структуре объединены производственные цеха, конструкторское бюро и испытательная площадка, что дает университету возможность осуществлять полный цикл создания сложных технических изделий - от генерации научной идеи до изготовления рабочего прототипа.

Научной базой для работы центра служит уникальная исследовательская инфраструктура университета, включающая один из трех в России ледовых бассейнов для моделирования работы подводных аппаратов в арктических условиях. Для проведения расчетов и моделирования задействуют мощный суперкомпьютер и отечественный программный комплекс "Логос".

Основу производственной инфраструктуры составляют цех с высокоточными станками ЧПУ для лазерной резки и металлообработки, а также подразделение прототипирования, оборудованное парком современных 3D-принтеров.

Особое место в исследованиях занимает изучение процессов разрушения льда и композитных материалов с применением высокоскоростной съемки - специальные камеры фиксируют образование трещин с частотой до 7 тыс. кадров в секунду. Получаемые данные используются для формирования технических заданий при разработке новых изделий в инжиниринговом центре.