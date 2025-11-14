В РФ изготовили микросхемы для радиационно-стойких нейронных процессоров

Применение мемристоров в интеллектуальных системах позволит создавать быстрые и энергоэффективные отечественные нейроморфные вычислители и электротехнику, устойчивые к внешним воздействиям

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые консорциума Национального центра физики и математики (НЦФМ) впервые в России изготовили мемристорные микросхемы для радиационно-стойких нейронных процессоров. Применение мемристоров в интеллектуальных системах различного назначения позволит создавать быстрые и энергоэффективные отечественные нейроморфные вычислители и электротехнику, устойчивые к внешним воздействиям, сообщили ТАСС в пресс-службе НЦФМ.

"Результаты испытаний в ИЯРФ (подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ) показали, что прототипы микросхем RRAM (Resistive Random-Access Memory), в которых мемристоры интегрированы с управляющими схемами КМОП, обладают характеристиками на уровне лучших мировых аналогов с высокой стойкостью к внешним условиям. Это является существенным вкладом в развитие отечественных технологий микроэлектроники - созданные устройства могут быть использованы в новых спецстойких микросхемах энергонезависимой памяти или лечь в основу цифро-аналоговых нейроморфных процессоров, работающих на биоподобных принципах и разрабатываемых в КБ-2 (подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ)", - отметил старший научный сотрудник НИИ лаборатории стохастических мультистабильных систем НОЦ "Физика твердотельных наноструктур" ННГУ им. Н.И. Лобачевского Сергей Щаников.

Нейроморфные вычислительные системы на основе КМОП-интегрированных мемристивных устройств имитируют вычислительные функции человеческого мозга и способны решать когнитивные задачи, которые не поддаются решению с помощью традиционного искусственного интеллекта или требуют значительных временных и энергетических ресурсов. В перспективе они могут стать технологической основой для нового поколения электронных вычислительных устройств и интеллектуальных систем различного назначения: бортовой и носимой электроники, компьютерных интерфейсов, устройств интернета вещей и других.

Национальный центр физики и математики является флагманским проектом десятилетия науки и технологий. В Сарове на территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса "мидисайенс" и "мегасайенс" для получения новых научных результатов мирового уровня, подготовки ученых высшей квалификации, воспитания новых научно-технологических лидеров, укрепления кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и ключевых научных организаций России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - МГУ Саров.