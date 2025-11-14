Выбросы парниковых газов в мангровых лесах сильно недооцениваются

По оценкам климатологов, стволы и крона мангровых деревьев выбрасывают примерно вдвое больше метана, чем окружающие их почвы и вода

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые из Китая и Австралии обнаружили, что мангровые деревья выбрасывают неожиданно большие количества метана в атмосферу, что говорит о серьезной недооценке объемов парниковых газов, выбрасываемых мангровыми лесами в тропиках. Это следует учитывать при оценке роли мангров в замедлении глобального потепления, сообщила штаб-квартира Китайской академии наук.

"По оценкам исследователей, на глобальном уровне мангровые леса ежегодно выделяют в атмосферу примерно 730 тыс. тонн метана (CH4), что примерно на 17% снижает их вклад в изъятие углерода из природных сред. Если же учесть выбросы метана, связанные с почвой, то общий вклад мангров в борьбу с глобальным потеплением снижается примерно на 27,5%", - говорится в сообщении.

К такому выводу пришла группа австралийских и китайских климатологов и ботаников под руководством профессора Южно-китайского ботанического сада КАН в Гуанчжоу (КНР) Вана Фамина в рамках многолетних наблюдений за мангровыми лесами, произрастающими в прибрежных тропических регионах Китая. В ходе этих наблюдений ученые на протяжении двух лет отслеживали объемы выбросов парниковых газов, которые вырабатывали эти деревья и связанные с ними участки почвы и гидросферы.

Интерес ученых к этим выбросам был обусловлен тем, что мангровые леса считаются одним из самых крупных источников "голубого углерода" - залежей органики, которые изымаются из глобального круговорота этого элемента в результате уникальных обстоятельств их погребения на дне заболоченных и прибрежных участков морей и пресноводных водоемов. Стимуляция роста мангров, как предполагают ученые, позволит изъять из атмосферы большое количество СО2 и затормозить потепление.

Ученые обнаружили, что для реализации этих планов потребуется значительно больше усилий, чем принято считать, что связано с недооценкой выбросов метана, порождаемых мангровыми лесами. В прошлом климатологи считали, что существенные количества метана вырабатываются лишь в почве и воде, окружающих корневую систему мангров, однако китайские и австралийские ученые обнаружили, что СН4 также выбрасывается и самими деревьями.

По оценкам климатологов, стволы и крона мангровых деревьев выбрасывают примерно вдвое больше метана, чем окружающие их почвы и вода, причем источником этого газа служат не жизненные процессы в клетках мангров, а молекулы CH4, которые корневая система деревьев поглощает из почвы и воды и транспортирует в атмосферу. Вкупе с выбросами метана из почвы это на 27% снижает эффективность запасания "голубого углерода", что необходимо учитывать при оценке вклада мангровых лесов в замедление глобального потепления, подытожили ученые.

О мангровых лесах

Мангровые леса представляют собой уникальные прибрежные экосистемы, которые сложились у берегов многих тропических и субтропических стран Юго-Восточной Азии, Австралии, западной Африки, а также многих государств Латинской Америки. Они представляют собой густые заросли деревьев, чьи корни находятся в приливно-отливной зоне.

В пространстве между этими корнями обитает большое число рыб и беспозвоночных животных, а расположенные под этими деревьями почвы запасают в себе огромные количества органической материи. Сейчас многие экологи и климатологи опасаются, что массовые вырубки мангровых лесов и разрушение связанных с ними запасов органики приведет к выделению больших объемов парниковых газов в атмосферу Земли.