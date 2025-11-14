Впервые расшифрован РНК мамонта возрастом в 40 тыс. лет

Анализ структуры этих молекул помог понять, какие гены были "включены" в клетках мамонтов в последние мгновения их жизни

Мумия мамонтенка Юки © Юрий Смитюк/ TACC

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Зарубежные и российские ученые впервые извлекли из тел древних якутских мамонтов и расшифровали молекулы матричной РНК - "рабочих" копий генов, которые используются клеткой в качестве шаблона для сборки новых белковых цепочек. Анализ структуры этих молекул помог ученым понять, какие гены были "включены" в клетках мамонтов в последние мгновения их жизни, сообщила пресс-служба шведского Стокгольмского университета.

"Недавно нам удалось поставить рекорд и восстановить ДНК возрастом более чем в миллион лет. Проведенный нами анализ убедительно демонстрирует, что РНК также может выживать в вечной мерзлоте значительно дольше, чем считалось в прошлом. Это позволит нам не только изучать активность генов в клетках мамонтов, но и расшифровывать геномы древних РНК-вирусов", - заявил профессор Стокгольмского университета (Швеция) Лав Дален, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи, в том числе российские палеогенетики и палеонтологи, уже много лет проводят палеогеномные исследования мамонтов (Mammuthus primigenius). Еще в 2021 году им удалось извлечь и прочитать обрывки ДНК из зубов российских мамонтов возрастом в 1-1,2 млн лет, а также раскрыть трехмерную структуру хромосом мамонтов и доказать, что эти животные не вымерли из-за генетического вырождения

Недавно ученым удалось использовать эти подходы для реконструкции и изучения молекул РНК, присутствующих в клетках десяти сибирских мамонтов возрастом в 39-52 тыс. лет, чьи туши были найдены на севере Якутии в последние несколько десятилетий. Ученым удалось обнаружить молекулы РНК в клетках трех из них, в том числе знаменитого мамонтенка Юки, чья туша была найдена 2010 году в Ойгосском яре.

Проведенный учеными анализ свойств этих молекул РНК раскрыли характер активности генов в организме мамонтов, а также указал на то, что перед смертью Юка испытала сильный стресс, повлиявший на активность генов, связанных с регуляцией метаболизма и мышечными сокращениями. Как отмечают исследователи, это подтверждает обнаруженные ранее свидетельства того, что незадолго до гибели мамонтенок был атакован пещерными львами.

"Помимо матричной РНК, мы также смогли выделить и изучить молекулы микроРНК, уникальный набор мутаций в которых позволяет однозначно отнести останки Юки к числу мамонтов. Нам даже удалось открыть несколько ранее неизвестных генов, опираясь исключительно на анализ древней РНК, что в прошлом еще никому не удавалось сделать", - подытожил доцент Арктического университета Норвегии Бастиан Фромм, чьи слова приводит пресс-служба Стокгольмского университета.