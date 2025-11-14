В Ярославле разработали основу для нового поколения антибиотиков

Разработка поможет в области лечения инфекционных заболеваний и патологий, связанных с окислительным стрессом

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали химические соединения, способные уничтожать устойчивые к существующим антибиотикам патогены и замедлять старение клеток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Открытие ярославских ученых может стать основой для создания нового поколения антибиотиков. В Ярославском государственном техническом университете создали инновационные производные спирохроманопиримидинов, которые способны уничтожать устойчивые к существующим антибиотикам патогены, замедляют старение клеток и обладают антиоксидантными свойствами", - рассказали в пресс-службе.

По словам директора института химии и химической технологии ЯГТУ Галины Рыбиной, синтезированные соединения проявили значительную антибактериальную и мощную антиоксидантную активность. "Фармакокинетический анализ синтезированных соединений выявил благоприятные лекарственно-подобные свойства, включая высокую абсорбцию из желудочно-кишечного тракта и проницаемость через гематоэнцефалический барьер", - отметила Рыбина.

Новые соединения помогут при дальнейших разработках в области лечения инфекционных заболеваний и патологий, связанных с окислительным стрессом. Научная работа ЯГТУ проводилась в сотрудничестве с представителями Московского физико-технического института и Центра трансфера фармацевтических технологий ЯГПУ имени К. Д. Ушинского.

Ученые уже синтезировали соединения и подробно изучили их структуру. Первые испытания помогли оценить их активность против серии штаммов бактерий, а моделирование - потенциальное влияние на организм человека.