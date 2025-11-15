Разработана кровать для рожениц с бесконтактным мониторингом

Разработка предусматривает до восьми удобных положений для женщины

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Специальную медицинскую кровать для родов с цифровой системой наблюдения за состоянием женщины разработали в Новосибирске. Разработка предусматривает до восьми удобных положений для женщины и бесконтактный мониторинг основных показателей здоровья, сообщил ТАСС директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский.

"У нас реализовано для роженицы порядка восьми положений, возможных для родов. <...> Туда [в кровать] встраиваются цифровые помощники, которые отслеживают возможное отклонение состояния у роженицы и вовремя информируют врачей об изменениях", - сказал он.

Цифровые помощники представляют собой комплекс бесконтактного мониторинга - другую инновационную разработку компании, аналогов которой нет. Система фиксирует пульс, частоту дыхания и объем вдыхаемого воздуха в режиме реального времени, все данные передаются медперсоналу. Врачи могут контролировать состояние роженицы дистанционно, не проводя постоянные осмотры.

По словам Мендзебровского, медицинская кровать нового поколения отходит от прежних стандартов оборудования. Старые модели были неудобны как врачам, так и роженицам. "Мы подходим к вопросу со стороны комфорта женщины, быстроты и безболезненности родов", - пояснил он. Кровать создают совместно с командой врачей-акушеров и гинекологов.

Компания ведет разработку совместно с Новосибирским государственным техническим университетом. Первые опытные образцы появятся во второй половине 2026 года, регистрацию планируют завершить в первой половине 2027 года. После этого кровати начнут поставлять в муниципальные и частные клиники.

Компания "Папийон" существует на рынке пять лет и ранее разработала линейку многофункциональных медицинских кроватей. В 2024 году были завершены тестовые испытания в медучреждениях России. В этом году компания представила систему бесконтактного мониторинга тяжелобольных пациентов, регистрация которой запланирована на 2026 год.