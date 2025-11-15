На Южном острове Новой Земли начали исследования краснокнижного северного оленя

Проект предусматривает мониторинг в центре ареала подвида, изолированного на архипелаге, оценку динамики численности и состояния популяции

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Ученые начали исследования, в том числе генетические, подвида северного оленя на Новой Земле, который является ровесником мамонтов, рассказали ТАСС в Федеральном исследовательском центре комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лаверова УрО РАН (ФИЦКИА). Старший научный сотрудник лаборатории биоресурсов и этнографии Иван Мизин совершил первую экспедицию на остров Южный, его проект получил грантовую поддержку Президентского фонда природы.

"К настоящему времени популяционные характеристики и генетическая структура новоземельского подвида северного оленя (Rangifer tarandus pearsoni), занесенного в Красную книгу РФ Архангельской области, изучены слабо. Проект предусматривает мониторинг в центре ареала подвида, изолированного на архипелаге, оценку динамики численности животных и состояния популяции. Ученый планирует определить уровень рождаемости и смертности новоземельских оленей, их сезонные перемещения, места ключевых пастбищ и их состояние", - сказали в ФИЦКИА.

Для реализации проекта приобрели оборудование для работы в экстремальных условиях арктического архипелага: переносную солнечную панель и электростанцию для зарядки аппаратуры, необходимой для наблюдений за животными. Ученый получил организационную и техническую поддержку муниципального образования "Городской округ "Новая Земля" и совершил первый полевой выезд на остров Южный для знакомства с условиями местности и сбора первых данных о состоянии популяции северных оленей в осенний период перед началом миграций к зимним пастбищам.

Осторожные олени

В ходе экспедиции впервые удалось получить актуальные сведения об оленях на восточном побережье пролива Костин Шар в районе двух крупнейших озер острова - Нехватова Первого и Нехватова Второго - и реки Южная Тайная.

"Преодоленный на вездеходе 100-километровый маршрут позволил осмотреть растительность в этой части архипелага в местах миграций животных и зафиксировать присутствие северных оленей. Удалось выполнить наблюдения за 17 животными в четырех встречах: четырьмя самцами, 12 самками и одним сеголетком, - отметил Мизин. - Пять раз на маршруте в тундре были найдены сброшенные рога особей различного возраста, включая хорошо развитые - 124 см по длине штанги и 120 см между крайними отростками".

Почти всех животных удалось сфотографировать, кроме одной группы из трех оленей, которые резво перебежали дорогу перед вездеходом и скрылись в складках местности. "Тем не менее, удалось оценить состояние этих животных благодаря наблюдениям в бинокль", - добавил зоолог.

Как отмечает ученый, своим поведением олени демонстрируют стремление избегать встречи с людьми и техникой. Самки в маленьких группах убегали, стараясь сохранять дистанции как можно дальше. Так же повело себя и стадо животных, которое, завидев вездеход с расстояния 800 м, ушло в горы. Одиночный самец довольно спокойно прореагировал на дистанции 200 м на присутствие человека, но ушел в сторону.

Состояние пастбищ оценили как "хорошее", способное дать достаточно пищи крупным стадам оленей, которые скоро должны пройти от мест летнего выпаса. Для генетических исследований ученый собрал несколько образцов биоматериала. Неустойчивая новоземельская погода, мокрый снег и туманы внесли коррективы в полевые работы, но в целом все поставленные задачи первой экспедиции были выполнены.

Работа Мизина, заявленная на конкурс Президентского фонда природы по грантовому направлению "Проекты в области изучения и мониторинга биологического разнообразия", набрала самое высокое количество баллов (рейтинг заявки составил 97,67 из 100). Итогом проекта должны стать предложения по дальнейшей охране новоземельского северного оленя как подвида, занесенного в Красную книгу Архангельской области, и возможному рациональному использованию этих животных для нужд жителей архипелага.