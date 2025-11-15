Разработано биоудоброение из бактерий почв

Удобрение эффективно для овощей, бахчевых, зерновых и бобовых

АСТРАХАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Астраханского государственного технического университета (АГТУ) разработали биопрепарат на основе бактерий из слоя почв, прилегающего к корням растений. Существующие в естественной среде региона микроорганизмы устойчивы к засухе и засолонению, поэтому удобрения на их основе смогут положительно повлиять на урожайность в южных регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученые АГТУ создали биоудобрение из бактерий почв Астраханской области. <…> Это биопрепарат, в основе которого - микроорганизмы, выделяющие биологически активные вещества. Эти компоненты ускоряют рост и активируют иммунную систему растений. <…> Полезные бактерии, входящие в состав биопрепарта, ученые получили из ризосферы (узкого слоя почвы, прилегающего к корням растений) культурных и дикорастущих растений, произрастающих на территории Астраханской области. Эти микроорганизмы хорошо адаптированы и устойчивы к засухе и засолению, характерным для южных климатических условий. Именно поэтому биопрепарат повышает урожайность <…> в сухих и солнечных регионах", - сообщили в пресс-службе.

По данным вуза, ученые тестировали удобрение на сельскохозяйственных культурах, которые характерны для Астраханской области. Установлено, что микроорганизмы способны повышать всхожесть семян томатов и стимулируют развитие проростков до 180%, стеблей - до 100%. По их мнению, удобрение эффективно для овощей, бахчевых, зерновых и бобовых.

Ученые отметили, что характерные для Астраханской области почвенные микроорганизмы могут быть эффективны будут в регионах со схожими климатическими условиями - Волгоградской области, Калмыкии, Дагестане и Ставропольском крае. Использование в условиях других почв и климатических условий потребует дополнительной апробации.

При этом подчеркивается, что удобрение природного происхождения снижает затраты на биодобавки и позволяет вести более экологичное земледелие.