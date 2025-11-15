В ночь на 15 ноября произошла сильная солнечная вспышка

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вспышка предпоследнего класса мощности (М) зарегистрирована на Солнце в ночь на 15 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"15 ноября в 01:31 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N21W71) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 12 минут", - отмечается в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.