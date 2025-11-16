В НовГУ выявили, что препарат для лечения туберкулеза облегчает течение COVID-19

Речь идет о препарате "Глутоксим"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета установили, что препарат "Глутоксим", применяемый в терапии туберкулеза, способен облегчать течение COVID-19. Исследование выявило проверенное средство, которое может оказать существенную помощь в лечении коронавирусной инфекции, особенно в сложных случаях, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Препарат традиционно используется как вспомогательное средство при туберкулезе для помощи организму в борьбе с заболеванием. Ученые университета обнаружили, что он также оказывает положительное влияние на пациентов с коронавирусной инфекцией", - сообщили в вузе.

Хотя "Глутоксим" включен в клинические рекомендации по лечению туберкулеза, он отсутствует в антиковидных рекомендациях. Исследование НовГУ было направлено на изучение целесообразности его применения против коронавирусной инфекции. В основу работы лег анализ историй болезни 84 пациентов с сочетанной инфекцией туберкулеза и COVID-19, лечившихся с 2020 по 2023 год в Новгородском клиническом специализированном центре фтизиопульмонологии. Среди них 82% составили мужчины и 18% - женщины. Всем пациентам назначался "Глутоксим" внутримышечно по 60 мг один раз в сутки: первые 10 дней ежедневно, последующие 20 дней - через день.

По словам исследователей, 97,6% пациентов находились в удовлетворительном состоянии с уровнем сатурации кислорода в крови 97-99%. Осложнений течения туберкулезного процесса и коронавирусной инфекции у них не наблюдалось. У этой группы больных отмечалось меньшее количество побочных реакций на проводимую терапию по сравнению с пациентами, получавшими только основное лечение, что объясняется антиоксидантными свойствами "Глутоксима".

"Действие "Глутоксима" при коронавирусной инфекции требует дальнейшего изучения, однако полученные данные уже позволяют рекомендовать его включение в схему лечения COVID-19, особенно учитывая проверенную эффективность при туберкулезе", - отметили в вузе.

Ученые подчеркивают, что "Глутоксим", как и другие вспомогательные средства, не может заменять основные препараты, воздействующие непосредственно на возбудителя болезни. Однако поддерживающая терапия играет важную роль в процессе выздоровления, усиливая защитные функции организма. Обзор исследования удалось сделать при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.