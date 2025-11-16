В Институте океанологии РАН обсудят проблемы морской геологии

Обсуждение пройдет в рамках XXVI Международной научной школы "Геология морей и океанов" с 17 по 21 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. XXVI Международная научная школа "Геология морей и океанов" пройдет в Институте океанологии (ИО) им. П.П. Ширшова РАН 17-21 ноября. Школы проводятся с 1974 года и стали традиционным форумом морских геологов разных стран.

"Ученые обсудят последние достижения в области морской геологии Арктики и Антарктики, биогеохимические процессы в морях и океанах, вопросы палеоокеанологии, палеоэкологии, биостратиграфии и перекрестной корреляции морских и сухопутных отложений. Кроме того, в рамках школы пройдет симпозиум им. П.Л. Безрукова "Полезные ископаемые мирового океана, гидротермы на дне океанов и морей", симпозиум им. Н.А. Айбулатова "Геоэкология, загрязнение мирового океана, новые методы четырехмерного мониторинга" и симпозиум им. Л.П. Зоненшайна "Геофизика и геоморфология дна морей и океанов. Тектоника литосферных плит", - сообщает пресс-служба ИО РАН.

Форум откроется пленарным докладом научного руководителя ИО РАН Роберта Нигматулина "Математика и эффективность инвестиций в экономику России и других стран". Научный руководитель геологического направления ИО РАН Леопольд Лобковский представит 3D-модель глобальной геодинамики Земли в обобщение и развитие теории тектоники плит. Врио директора ИО РАН Владимир Шевченко подведет итоги 35 лет исследований влияния рассеянного осадочного вещества атмосферы на условия среды и морское осадконакопление в Арктике, а руководитель лаборатории донной фауны океана ИО РАН Андрей Гебрук расскажет о самых глубоководных сообществах метановых выходов в океане.

Кроме того, в рамках конференции пройдет показ кино- и видеофильмов, выставка приборов и оборудования, фотовыставка.