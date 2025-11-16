Метеоры ожидаемого в ночь на 18 ноября звездопада Леониды будут белыми

Лучше всего наблюдать поток звездопада после полуночи и до восхода Солнца

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. "Падающие звезды" потока Леониды будут белого цвета во время максимума его активности в ночь на вторник. Наблюдать их лучше перед рассветом, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Поток Леониды, наблюдаемый ежегодно в ноябре, достигнет пика активности в ночь на 18 ноября. В это время количество "падающих звезд" достигнет максимума - около 15 вспышек на небе в час.

"Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек. Поток отличается метеорами белого цвета. Его лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде, когда созвездие Льва поднимается высоко над горизонтом", - сказали ТАСС в планетарии.

Название звездопада - Леониды - происходит от названия созвездия Льва, где находится радиант потока, которым называют область вылета метеоров-вспышек. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов в разговоре с ТАСС напомнил, что метеорный поток рожден остатками кометы 55Р/Темпеля-Туттля. Когда Земля проходит через эти мельчайшие частицы, они сгорают в ее атмосфере, образуя яркие "падающие звезды".

"Когда метеор влетает в атмосферу, возникает сила трения, он нагревается. Чем выше скорость движения в атмосфере, тем сильнее нагреваются метеоры, а чем сильнее нагрев, тем сильнее они светятся. Поэтому получается, что метеоры потока Леониды достаточно быстрые и светлые: они быстро сгорают в атмосфере, белый след вполне характерен для потока Леониды", - отметил Железнов в беседе с корреспондентом ТАСС.

Событие будет хорошо видно в обоих полушариях. Луна вблизи новолуния не будет засвечивать небо. Однако для наблюдения "падающих звезд" крайне важна ясная погода. Согласно данным на сайте Росгидромета, в ночь на вторник в Москве и Санкт-Петербурге будет облачно, что может сделать звездопад на этих территориях ненаблюдаемым.

"Звездный шторм" к концу столетия

Комета 55Р/Темпеля-Туттля возвращается к Солнцу каждые 33 года, что способствует усилению мощности звездопадов. До 2030 года астрономы не ожидают мощных всплесков. Рост пиковой активности Леонид до 100 и более метеоров в час возможен после 2031 и 2064 годов, когда комета вновь сблизится с Солнцем. В 2099 году Земля может столкнуться с плотными облаками кометной пыли, которые породят "звездный шторм" из тысяч метеоров. В последний раз такое событие наблюдалось в 1966 году.