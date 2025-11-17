В МАИ разработали метод прогнозирования "вихревого кольца" у вертолетов

Опасный режим работы считается одной из самых распространенных причин катастроф

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Инженеры Московского авиационного института (МАИ) разработали инновационные методы компьютерного моделирования опасного режима работы вертолетных винтов - "вихревого кольца", которое является одной из частых причин авиационных происшествий и катастроф. Разработка позволит быстро и с высокой точностью прогнозировать возникновение опасных ситуаций, повышая безопасность, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В МАИ разработали две взаимодополняющие методики. Первая - метод численного моделирования аэродинамических характеристик винтов в режиме "вихревого кольца", который обеспечивает высокую точность и оперативность расчетов. Решение базируется на многолетних исследованиях режимов "вихревого кольца" на кафедре МАИ. Вторая часть проекта - метод определения границ области возникновения режима "вихревого кольца", основанный на анализе данных аэродинамики винта. Преимуществом предложенного решения является то, что в расчетах учитываются индивидуальные особенности конкретного винта, что позволяет максимально точно прогнозировать появление и протекание опасных режимов", - говорится в сообщении.

Полученные данные могут применяться для уточнения моделей динамики полета в тренажерах. Это позволит точнее корректировать параметры модели, улучшая тренировку пилотов. Также результаты пригодятся при разработке руководств по летной эксплуатации вертолетов.

"Режим "вихревого кольца" возникает при крутом снижении вертолета с вертикальными скоростями примерно 6-10 метров в секунду. В этот момент струя воздуха, отбрасываемая несущим винтом вниз, сталкивается с внешним набегающим потоком. Это приводит к торможению и развороту струи в обратном направлении, после чего она вновь захватывается и начинает циркулировать вокруг винта. В таком режиме несущий винт резко теряет тягу, его потребная мощность растет, появляются сильные вибрации, и вертолет начинает стремительно терять высоту. При отсутствии правильных и своевременных действий пилота возможна катастрофа", - заявил один из авторов проекта, преподаватель кафедры "Проектирование вертолетов" МАИ Павел Макеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Работа над проектом продолжается: несмотря на завершение основного этапа, развитие методов и их применение к новым типам летательных аппаратов остаются приоритетными задачами.

"Благодаря этому проекту подведен итог большому научному циклу, но перед нами открываются новые направления - например, анализ поведения винтов перспективных скоростных и преобразуемых винтокрылых аппаратов вертикального взлета и посадки, а также малых беспилотных летательных систем", - добавил Макеев.