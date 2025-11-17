В России создали подводный автономный аппарат - носитель беспилотника

Разработка позволяет квадрокоптеру длительное время находиться на глубине, не приводящей к его разрушению под воздействием забортного давления

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Института проблем морских технологий им. академика М. Д. Агеева дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) разработали автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА), размещающий внутри себя водонепроницаемый квадрокоптер. С соответствующим патентом ознакомился ТАСС.

"Задача заявляемого изобретения заключается в создания АНПА - носителя водонепроницаемого БПЛА - квадрокоптера, который может длительное время находиться на борту АНПА в специальном отсеке под водой на глубине, не приводящей к разрушению квадрокоптера и его полезной нагрузки под воздействием забортного давления. При этом при всплытии АНПА из подводного положения в надводное возможен старт квадрокоптера и последующий его полет в воздухе с полезной нагрузкой по команде системы управления АНПА", - говорится в описании к патенту на изобретение.

В систему управления аппаратом входят инерциальная навигационная система, доплеровский лаг, центральный вычислитель, датчик глубины, приемник спутниковой навигационной системы и блок радиосвязи, а также размещенный в носовом модуле гидролокатор переднего обзора. Согласно патенту, изделие производит анализ шумовой обстановки в районе всплытия и благодаря заложенному алгоритму принимает решение на всплытие сейчас, или на переход в запасной район для всплытия позже.

Сама конструкция аппарата включает специальный отсек цилиндрической формы для размещения водонепроницаемого квадрокоптера с полезной нагрузкой. Отсек оснащен люком с двумя створками, которые управляются мотор-редукторами и фиксируются электромагнитными замками. Квадрокоптер крепится внутри отсека при помощи электромагнитных фиксаторов и снабжен отделяемым блоком плавучести.