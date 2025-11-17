В России впервые создадут цифровую модель человеческого мозга

Проект призван найти оптимальные щадящие методы лечения, пилотный запуск запланирован на 2026 год

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в партнерстве с Федеральным центром нейрохирургии впервые приступили к разработке комплексной компьютерной модели головного мозга - так называемого цифрового двойника. Инновационный проект направлен на внедрение существенных изменений в подготовке и проведении нейрохирургических операций и планируется к запуску уже в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Целью проекта является создание виртуальной платформы, которая позволит врачам тестировать различные сценарии вмешательства в безопасной цифровой среде. Технология призвана минимизировать риски при операциях на мозге и найти оптимальные, щадящие методы лечения, в том числе в перспективе и те, которые позволят избежать хирургического вмешательства. Пилотный запуск проекта запланирован на 2026 год и будет сфокусирован на помощи пациентам с эпилепсией и опухолями головного мозга", - рассказали в пресс-службе.

Проект был представлен на IEEE Международной научно-технической конференции "Актуальные проблемы электронного приборостроения" AПЭП-2025. В основе разработки "цифрового двойника" мозга лежит принцип персонализированной медицины. Модель будет формироваться на основе индивидуальных данных пациента - результатов магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии и других методов нейровизуализации. Это позволит создать уникальную цифровую копию мозга конкретного человека. "Скелетом" таких моделей выступают данные МР-трактографии - метода, позволяющего реконструировать совокупность всех проводящих путей, которые соединяют одни области мозга с другими.

"Виртуальная модель - это своего рода испытательный полигон, - поясняет разработчик Антон Пашков. - Хирург сможет смоделировать несколько вариантов операции, оценить их потенциальные последствия и выбрать наиболее безопасный и эффективный сценарий. Важно подчеркнуть, что окончательное решение всегда остается за врачом. Программа выступает в роли высокоточного советника, а не диктатора".

Команда работает над созданием математического "скелета" модели на платформе The virtual brain. Следующая масштабная задача - придание этой статичной структуре динамики. Ученые на данном этапе занимаются тестированием моделей нейронных масс, позволяющих снизить размерность многомерных данных реального мозга при сохранении биологической реалистичности.

Этапы разработки

"Нам предстоит собрать и обработать огромный массив клинических данных, - отметил ученый. - После этого начнется ключевой этап - выбор математической модели, которая сможет воспроизводить in silico (в компьютерном моделировании - прим. ТАСС) активность мозга конкретного пациента. Мы рассматриваем множество теоретических подходов и не отбрасываем ни одной потенциально продуктивной гипотезы".

Еще одной серьезной задачей является вычислительная мощность. Моделирование работы мозга требует обработки колоссальных объемов информации, для чего зачастую необходимы суперкомпьютеры. На текущем этапе разработчики планируют использовать вычислительные ресурсы НГТУ.

"Операции при таких патологиях сопряжены с высокими рисками, - подчеркнул Пашков. - Наша разработка позволит виртуально "испытывать" различные воздействия, например, симулировать удаление нервной ткани или ее стимуляцию, и наблюдать, как мозг отреагирует на такие воздействия. Это поможет хирургу найти баланс: удалить максимальный объем опухоли, сохранив при этом как можно больше здоровых, функционально важных областей. Ключевая цель - чтобы после операции пациенты могли вернуться к полноценной жизни".

Первоначальное тестирование и отладка технологии будут проводиться на базе Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, и только после успешной апробации технология будет масштабирована для применения в других клиниках.