Открыт похожий на конструктор способ синтеза молекул для лекарств

Ученые планируют применить методику при сборке соединений для противовоспалительных и противовирусных препаратов, сообщили в ТГУ

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали метод синтеза молекул веществ, используемых для создания лекарств. Новый способ напоминает сборку детского конструктора из кирпичиков, позволяет создавать разные конфигурации, а полученные вещества обладают свойствами, актуальными для создания лекарств, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Исследователи ТГУ разработали революционный метод синтеза органических молекул, напоминающий сборку детского конструктора. Этот подход открывает новые возможности для быстрого и эффективного создания перспективных лекарственных препаратов", - сообщили в вузе.

Как рассказали в ТГУ, ученые кафедры "Химическая технология и ресурсосбережение" работали над синтезом дигидропиридинонов - соединений, лежащих в основе многих современных лекарств. В ходе экспериментов они открыли возможность встраивать в эти молекулы трифторметильную группу (CF3), которая улучшает свойства будущих препаратов, делая их более стабильными, активными и эффективными. Ученые ТГУ, использовав новый метод, уже получили 12 подобных CF3-содержащих дигидропиридинонов с разнообразными свойствами.

"Проблема традиционных методов синтеза дигидропиридинонов заключается в их капризности - попытки напрямую встроить в молекулу CF3-группу часто заходят в тупик из-за нестабильности компонентов, сложных смесей продуктов и низкого выхода. Мы решили попробовать другую стратегию. <…> [В результате] молекула сама сложилась в полезную циклическую структуру, образовав CF3-замещенный дигидропиридинон. Причем CF3-группа встала точно в нужное место", - объяснил автор разработки, аспирант Глеб Лисник. Он уточнил, что в начале процесса из современного чистого фреона создается молекула-основа, к которой затем добавляют вещества, выступающие реагентом и катализатором.

В ТГУ пояснили, что созданная технология позволяет легко варьировать структуру молекул. В фармацевтике это важно для поиска наиболее эффективной связки действующих веществ с биологическими "мишенями" в организме. Метод открывает путь к созданию более мощных и безопасных препаратов, чем ранее существовавшие аналоги. Ученые планируют применить методику при сборке соединений для противовоспалительных и противовирусных препаратов. В ТГУ уверены, что метод конструирования химического соединения может значительно ускорить и удешевить разработку новых лекарств для разных областей медицины. Результаты работы ученых вошли в сборник тезисов всероссийского конгресса по химии гетероциклических соединений.