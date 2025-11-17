В Томске создали эмулятор квантового компьютера

Разработка поможет в подготовке инженеров

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 17 ноября. /ТАСС/. Эмулятор квантового компьютера создали в Томском государственном университете (ТГУ) для подготовки инженеров, которые будут разрабатывать квантовые сенсоры, системы связи и компьютеры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, томский эмулятор стал третьим в России и вторым в российских вузах.

"По оценкам экспертов, в повседневную жизнь квантовые технологии войдут через несколько лет, поэтому уже сейчас необходимо готовить квантовых инженеров. Для их обучения на радиофизическом факультете (РФФ) ТГУ при поддержке программы "Приоритет 2030" создан эмулятор квантовых вычислений. Web-лаборатория используется для обучения специалистов, которые будут создавать квантовые компьютеры, сенсоры и системы связи", - рассказали в ТГУ.

По словам декана факультета Александра Коротаева, внедрение квантовых технологий кардинально трансформирует все сферы, в особенности связанные с передачей и хранением больших массивов данных. "Привычные системы безопасности рухнут, поскольку квантовый компьютер будет очень быстро вскрывать пароли и зашифрованные данные, но будут появляться новые системы, основанные на квантовой физике. Поэтому потребность в профессиональных кадрах будет очень острой", - цитирует пресс-служба Коротаева.

По прогнозу экспертов, к 2030 году отрасли квантовых коммуникаций потребуется около 8,5 тыс. специалистов, спрос на специалистов в области квантовых вычислений будет в несколько раз выше. "В России лидерами в этой области являются специально созданные структуры РЖД и Росатома. Их аналитики говорят о том, что в нашу жизнь эти технологии войдут в горизонте пяти лет. К этому времени в стране должны быть специалисты в области квантовой инженерии", - добавил Коротаев. Поэтому на РФФ ТГУ введены специализированные модули в две программы - "Приборы и устройства нанофотоники" и "Цифровые технологии фотоники и радиофизики".

В пресс-службе отметили, что в России только три эмулятора квантового компьютера - на совместном предприятии "Квант" Росатома, в ТГУ и Российском технологическом университете. "При этом только два первых включены корпорацией Росатом в экосистему квантовых вычислений и рекомендованы для широкого использования", - отметили в вузе.

По словам заведующего кафедрой информационных технологий в исследовании дискретных структур РФФ ТГУ Станислава Торгаева, созданная web-лаборатория позволяет создавать квантовые алгоритмы и эмулировать их работу. "Образовательная платформа включает в себя теоретический материал по основам квантовых вычислений и набор практических работ для закрепления материала. <…> При этом построение квантовых алгоритмов осуществляется в графическом формате в виде наборов квантовых гейтов (логических операций с кубитами), тем самым упрощая процесс освоения материала", - уточнил ТАСС Торгаев.