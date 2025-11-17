В НовГУ открыли центр экспертизы заявок на товарные знаки для СЗФО

К концу 2025 года в университете планируют завершить комплектацию штата, который составит 15-20 специалистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноября. /ТАСС/. Северо-Западный центр федерального института промышленной собственности (ФИПС) открылся в Новгородском госуниверситете (НовГУ). Новое подразделение займется экспертизой заявок на товарные знаки, сообщили в вузе.

"С открытием ФИПС Великий Новгород становится центром развития компетенций в сфере интеллектуальной собственности. Наш центр будет работать не только на Новгородскую область, но и на весь Северо-Западный федеральный округ. Специалисты и сотрудники прошли обучение в научно-образовательном центре федерального института промышленной собственности и получили компетенции по экспертизе товарных знаков. Вместе с ростом центра мы планируем расширять и спектр наших услуг", - говорится в сообщении.

Центр станет точкой роста для работы с интеллектуальной собственностью в разных отраслях, от высоких технологий до развития региональных брендов, отметили в НовГУ. Помимо экспертизы, сотрудники будут заниматься просветительской деятельностью: на площадке вуза запланированы регулярные семинары для малого и среднего бизнеса. Отмечается, что при создании центра выбор пал на НовГУ, в частности, из-за реализации магистерской программы "Управление интеллектуальной собственностью". На этой базе уже обучено более 150 студентов и выпускников. Помещения для экспертов центра готовы, кадровый резерв сформирован, к концу 2025 года в университете планируют завершить комплектацию штата, который составит 15-20 специалистов.

В перспективе Северо-Западный центр ФИПС намерен реализовать стратегию развития по трем ключевым направлениям: расширение штата экспертов и областей специализации, выходящих за рамки товарных знаков; внедрение современных образовательных форматов, включая дистанционные и очные курсы для широкой аудитории; налаживание партнерств с промышленными и инновационными компаниями региона для поддержки патентования и защиты технологий.