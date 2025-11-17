Создан природоподобный катализатор для синтеза сырья для антидепрессантов

Разработка ученых РФ позволяет получать молекулы этих веществ, "закрученные" только в одну сторону, что очень важно для производства лекарств, сообщила пресс-служба Российского научного фонда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Химики из России создали катализатор для синтеза циклопропанов, кольцеообразных углеводородных молекул, которые являются ключевой частью антидепрессантов и многих других лекарственных препаратов. Разработка российских ученых позволяет получать молекулы этих веществ, "закрученные" только в одну сторону, что очень важно для производства лекарств, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"При синтезе циклопропанов могут получаться "зеркальные" пары молекул, но лишь одна из них может далее использоваться для синтеза лекарств. С помощью предложенного катализатора нам удалось получить широкий набор циклопропанов с высокой избирательностью. Среди них были синтетические предшественники антидепрессантов и препарата, применяемого для профилактики инсульта", - пояснил младший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии РАН (Москва) Андрей Кройтор, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют Кройтор и ученые, одной из отличительных особенностей организма людей и других многоклеточных живых существ является то, что на их жизненные процессы и клетки могут очень по-разному воздействовать молекулы одних и тех же биологически активных соединений, закрученные в левую или правую стороны. Ярким примером этого является снотворное талидомид, "зеркальная" форма которого вызывает дефекты в развитии зародыша.

Подобные соображения побуждают химиков разрабатывать катализаторы и системы синтеза лекарств и биоактивных веществ, которые бы позволяли получать молекулы, закрученные только в одну сторону. Российские ученые обнаружили, что данную задачу можно решить, используя фталоцианин - синтетический аналог природного хлорофилла, гема крови и других природных пигментов.

Добавление в структуру этого красителя атомов рутения, а также специального набора из молекул, препятствующих формированию части "закрученных" продуктов реакции, позволяет использовать фталоцианин для ускорения синтеза большого набора циклопропанов, которые применяются в фармацевтической и химической промышленности. Новый катализатор производит всего одну "неправильную" форму этих молекул на 499 корректно "закрученных" вариаций этих веществ, что позволяет производить более дешевое и безопасное сырье для лекарств.

В дополнение к этому, ученые обнаружили при помощи квантово-химических расчетов, что высокая избирательность катализатора связана с формированием сети слабых межмолекулярных взаимодействий между ним и обрабатываемыми реагентами. Понимание этого позволит создать другие природоподобные катализаторы, которые будут ускорять синтез одной из зеркальных форм других молекул, применяющихся при производстве лекарств, подытожили ученые.