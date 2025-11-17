Разработана интеллектуальная система пожаротушения для автосервисов

В отличие от аналогов, разработка может предотвратить возгорание

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработал и запатентовал оснащенную специальным алгоритмом, тепловизором и газоанализатором систему управления установкой пожаротушения для автосервисов. В отличие от аналогов, она может предотвратить возгорание, а если пожар случился, то потушит его даже в скрытых полостях электромобиля, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Аэрозольные системы пожаротушения сегодня применяются на станциях технического обслуживания автомобилей, в техцентрах, сборочных цехах. Однако срабатывают они, как правило, на открытое пламя. Запатентованная же ученым ЮУрГУ Никитой Пономаревым интеллектуальная система пожаротушения умеет предотвращать возгорания, а в случае пожара эффективна для тушения даже литий-ионных батарей и скрытых полостей электромобилей. Прямых аналогов в России нет", - сказали в вузе.

В пресс-службе пояснили, что новая разработка оснащена тепловизором, газоанализатором и специальным алгоритмом. Она следит за ситуацией в помещении, если фиксирует утечку опасных веществ или видит источник повышения температуры, то предупреждает персонал об опасности, указывая проблемную зону с высокой точностью (например, покажет проблемную ячейку высоковольтного аккумулятора).

"Система сообщит численные показатели опасной ситуации, позволяя тем самым персоналу оценить контекст возникшей угрозы. Если ситуация все же привела к пожару, то система запускает установку пожаротушения, которая эффективна и безопасна для электроники", - отметили в вузе.

В ЮУрГУ добавили, что система прошла испытания, планируется ее усовершенствовать, добавив и обучив искусственный интеллект, чтобы повысить надежность системы, а также расширить сферу применения.