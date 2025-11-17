Экологи призвали сменить подход к защите южноафриканских пингвинов от вымирания

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Международный коллектив экологов обнаружил, что вымирающие южноафриканские пингвины часто добывают рыбу за пределами уже существующих природоохранных зон в те сезоны, когда на их территории наблюдается низкая доступность рыбы. Это говорит о необходимости сменить подход к обеспечению этих редких птиц пищей, сообщила пресс-служба британского Сент-Эндрюсского университета.

"Мы всесторонне изучили то, как на состояние популяций пингвинов влияет то, когда рыбаки ловят рыбу не внутри природоохранных зон, а рядом с ними. Проведенные нами наблюдения подчеркивают необходимость введения более широких запретов на ловлю рыбы в окрестностях ареалов обитания этих птиц", - заявила научный сотрудник Сент-Эндрюсского университета (Великобритания) Жаклин Гленкросс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу при анализе данных, которые экологи из ЮАР, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов собирали на протяжении последних двух десятилетий во время наблюдений за популяциями очковых пингвинов (Spheniscus demersus), проживающих у берегов островов Роббен и Дассен. Эти птицы питаются в основном анчоусами и сардиной, которая также служит объектом промысла для местных рыбаков.

Быстрое сокращение популяций пингвинов в последние десятилетия уже вынудило власти ЮАР создать несколько природоохранных зон в окрестностях этих островов, где промышленная ловля рыбы при помощи неводов запрещена, однако это не остановило вымирание птиц. Для раскрытия причин этого ученые прикрепили GPS-датчики к двум сотням птиц и проследили за их движением по прибрежным водам в окрестностях островов Роббен и Дассен с 2008 по 2019 год.

Эти наблюдения показали, что в сезоны с высокой доступностью рыбы пингвины относительно редко покидали границы охранной зоны у берегов этих островов и лишь в 4% случаев добывали рыбу в тех же регионах Атлантического океана, что и рыбаки. В противоположность этому, в сезоны с низкой биомассой рыбы этот показатель вырастал до 20%, что говорит о существенной конкуренции между птицами и людьми за доступ к анчоусам и сардине.

По мнению ученых, это говорит о том, что влияние конкуренции с рыбаками на состояние популяций южноафриканских очковых пингвинов сейчас сильно недооценивается, что может привести к еще более быстрому сокращению в их численности. Это следует учитывать при проработке дальнейших мер, нацеленных на спасение данных птиц, занесенных в Красную книгу в качестве вида в критическом состоянии, от полного вымирания в ближайшие десятилетия, подытожили экологи.

О пингвинах

Очковые пингвины представляют собой один из самых северных видов этих водоплавающих птиц, колонии которых распространены на побережье ЮАР и Намибии. В начале прошлого столетия их численность оценивалась в 2 млн особей, однако в последующие десятилетия она быстро падала и к 2023 году достигла отметки в 10 тыс. гнездящихся пар очковых пингвинов. Экологи опасаются, что данный вид пингвинов может полностью исчезнуть к 2035 году, если не будут предприняты меры по их спасению.