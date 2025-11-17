Создана открытая платформа тестирования ИИ-моделей управления роботами

Она работает с реальными роботами и симуляциями, а также поддерживает последние достижения в области искусственного интеллекта и робототехники, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали открытую платформу, которая позволяет пользователям оценивать и сравнивать современные модели управления роботами по аналогии с площадками для сравнения ИИ на базе больших языковых моделей. Она работает с реальными роботами и симуляциями, а также поддерживает последние достижения в области ИИ и робототехники, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"Наша арена - это не просто инструмент для тестирования, но и научный проект, который призван повысить прозрачность в оценке роботов и моделей управления ими. Мы делаем акцент на доступности и объективных метриках, которые не только учитывают технические характеристики моделей, но и оценку их эффективности с точки зрения конечных пользователей", - пояснил руководитель научной группы "Адаптивные агенты" AIRI Владислав Куренков, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как отмечает Куренков, в последние годы специалисты в области ИИ с огромной скоростью развивают различные системы, нацеленные на управление роботами, в том числе при помощи уже существующих и создаваемых нейросетей. Особенную популярность приобретают так называемые VLA-модели, адаптированные версии больших языковых моделей, которые обладают способностью понимать и выполнять инструкции, заданные пользователем.

Для проверки работы и сравнения подобных алгоритмов российские ученые создали открытую платформу, которая позволяет запускать роботов в виртуальной среде, а также подключать реальные устройства, и отслеживать корректность и скорость исполнения ими команд в различных сценариях. В настоящий момент платформа поддерживает работу с популярными и дешевыми манипуляторами LeRobot, а также в ее рамках доступны три модели ИИ для реальных роботов и четыре - для симуляционных исследований.

В число этих управляющих систем входит также модель с открытым исходным кодом, специально адаптированная в Институте AIRI для работы на русском языке с более высоким коэффициентом локализации. Как надеются ученые, созданная ими платформа поможет российским инженерам, любителям робототехники и исследователям более удобным и качественным образом проверять работу разрабатываемых ими алгоритмов и практических решений, использующих ИИ-роботов для исполнения разных задач.