В Благовещенске разработали новый способ оценки содержания органики в почве

Ученые также ведут исследования по выделению новых штаммов микроорганизмов для восстановления плодородия земель

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ученые Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) разработали и запатентовали новый способ оценки содержания органического вещества в почве, а также ведут исследования по выделению новых штаммов микроорганизмов для восстановления плодородия земель. Об этом сообщили ТАСС в БГПУ.

Работа ведется совместно с компанией "Аметис-Фарм". Благовещенский государственный педагогический университет и "Аметис-Фарм" заключили соглашение о партнерстве в сфере биотехнологий, ориентированное на разработку и внедрение отечественных решений для сельского и лесного хозяйства Амурской области. Документ на площадке вуза подписали ректор БГПУ Вера Щекина и генеральный директор "Аметис-Фарм" Сергей Лашин.

"В рамках сотрудничества уже начата работа над рядом перспективных проектов и уже достигнуты первые результаты: учеными БГПУ разработан и запатентован новый способ оценки содержания органического вещества в почве, а также ведутся исследования по выделению новых штаммов микроорганизмов для восстановления плодородия земель", - отметили в вузе.

Партнерство направлено на импортозамещение в сфере биоудобрений и кормовых добавок, а также на восстановление плодородия дальневосточных почв. Кроме того, планируется разработать линейку агропрепаратов на основе дигидрокверцетина и бетулина. Это природные антиоксиданты, получаемые из древесины лиственницы. Такие вещества в наноформе могут лечь в основу новых биофунгицидов и стимуляторов роста растений. Еще одно направление - создание фитобиотиков для животноводства и птицеводства.

По словам ректора БГПУ, выстраивается модель, при которой университет становится не только учебной, но и научно-производственной площадкой. "Студенты и молодые ученые получают возможность работать над реальными технологическими задачами региона", - привели слова Щекиной в вузе.

Партнерство позволит университету интегрировать прикладные исследования в образовательные программы, а индустриальному партнеру - усилить научный трек и создать новые продукты с высокой добавленной стоимостью. Генеральный директор "Аметис-Фарм" пояснил, что производство задумано как технологическая платформа для апробации инноваций. "Мощная научная база университета в области экологии и биотехнологий дает нам серьезное конкурентное преимущество для развития глубокой переработки природного сырья", - процитировали Лашина в вузе.