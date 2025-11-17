В Италии обнаружили первые окаменелые останки носовой полости неандертальцев

Анализ показал, что устройство носовой полости у неандертальцев слабо отличалось от того, какой анатомией обладает аналогичная часть органов дыхания у Homo sapiens

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Антропологи обнаружили в черепе неандертальца, который был найден в 1993 году на юге современной Италии, фрагменты носовой полости этих древних людей. Их изучение поставило под сомнение теорию о том, что нос неандертальцев был уникальным образом приспособлен к жизни в холодном климате, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале PNAS.

"Мы показали, что в черепе неандертальца, который был найден в 1993 году в окрестностях итальянского города Альтамура, полностью сохранились внутренние структуры его носовой полости. Их изучение исключило существование уникальных анатомических черт, в том числе сильно разбухших стенок носовой полости, которые предположительно помогали неандертальцам выживать в холодном климате ледниковой эры", - говорится в исследовании.

Открытие было совершено группой европейских ученых под руководством профессора Римского университета "Сапиенца" (Италия) Джордже Манци при изучении "человека из Альтамуры" - останков неандертальца, которые были найдены в конце XX века в южно-итальянской пещере Ламалунга. В одной из ее ветвей антропологи обнаружили полный скелет древнего человека возрастом в 130-172 тыс. лет, который покрылся известковыми наростами и приобрел крайне необычный облик в результате уникальных условий захоронения.

Недавно профессор Манци подготовил цифровой слепок черепа "человека из Альтамуры", чье изучение указало на то, что внутри него сохранились носовые раковины, нёбо, решетчатая кость и прочие сверхтонкие пластинчатые кости носовой полости, которые обычно не сохраняются в процессе окаменения останков. Это дало ученым первую возможность изучить то, как была устроена носовая полость неандертальцев, и насколько ее устройство соответствует тем теориям антропологов, которые были сформулированы за последнее столетие.

Проведенный исследователями анализ показал, что устройство носовой полости у неандертальцев слабо отличалось от того, какой анатомией обладает аналогичная часть органов дыхания у Homo sapiens, за исключением небольших различий в положении носовой перегородки, структуре сошника и некоторых других элементов, связанных с характерной "выступающей" средней частью лица и крупным носом неандертальцев.

По словам исследователей, им не удалось обнаружить никаких дополнительных анатомических структур, в том числе необычно толстых стенок носовой полости, дополнительных носовых раковин или костяной "крыши", закрывающей слезную борозду, о чем в прошлом предполагали антропологи. Это ставит под сомнение популярную теорию о том, что нос неандертальцев был уникальным образом приспособлен к жизни в холодном климате, подытожил профессор Манци.

Об анатомии неандертальцев

Неандертальцы, первые аборигены Евразии, жили на ее территории гораздо дольше, чем Homo sapiens. За сотни тысяч лет существования они успели адаптироваться к суровым условиям эпохи оледенения и выработать адаптации, которые помогали им переносить эти условия. К примеру, их руки были адаптированы для нанесения сильных ударов копьем, а их бочкообразная грудная клетка позволяла им глубже дышать и легче переносить физические нагрузки.