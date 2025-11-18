В Томске создали полный цикл разработки отечественных биодеградируемых имплантатов

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали полный цикл создания биодеградируемых костных имплантатов, которые уже применяются в Центре Илизарова и позволяют сократить сроки лечения в 2-4 раза. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Биорезорбируемые скаффолды выполняют функцию каркаса для регенерации тканей и являются альтернативой традиционным металлическим имплантатам. Со временем они полностью замещаются костной тканью. Процесс проходит без вреда для организма и не требует повторного оперативного вмешательства для удаления имплантата", - приводятся в сообщении слова младшего научного сотрудника лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ Глеба Дубиненко.

Особенностью разработки томских ученых является использование эластичных биорезорбируемых материалов на основе поликапролактона с добавлением гидроксиапатита. Как отметили в вузе, томские политехники создали технологию от изготовления материала для 3D-печати до производства самих имплантатов и модификации их поверхности. Ученые уже получили пять патентов на свои разработки. Как уточнили в вузе, разработка ведется при поддержке программы "Приоритет-2030".

Разработка томских ученых предназначена для замещения обширных костных дефектов, восстановления скелетных деформаций, удлинения длинных костей и реконструкции челюстных костей. Основными потребителями технологии станут пациенты травматологических, онкологических и стоматологических центров.

По оценкам экспертов, рынок биорезорбируемых имплантатов в России может составить 5 млрд рублей в год, а потребность в различных биоактивных имплантатах - до 135 тыс. экземпляров ежегодно. В настоящее время имплантаты, изготовленные в ТПУ, успешно апробированы при лечении 15-20 пациентов в Центре Илизарова с благоприятными результатами.