В Томске разрабатывают первый в России роботизированный протез стопы

Разработка позволит восстановить естественную походку и адаптироваться к разным поверхностям

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разрабатывают первый в России роботизированный протез стопы, который позволит восстановить естественную походку и адаптироваться к разным поверхностям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На основании математического моделирования и конструирования данных движущейся стопы здорового человека мы разрабатываем софт, который позволит роботизированному устройству повторять некоторые биомеханические паттерны движения здоровой стопы и поможет пациентам восстанавливать походку, приближенную к здоровой", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории медицинского приборостроения ТГУ Артема Буреева.

Как уточнили в вузе, в отличие от существующих на рынке пассивных моделей, работающих за счет механических элементов, разработка томских ученых оснащена датчиками, которые отслеживают динамику движения человека и обеспечивают адаптацию к различным условиям поверхности. Это позволяет точно воспроизводить биомеханические характеристики естественной стопы. В вузе добавили, что уже создан макет роботизированного анатомически-подвижного протеза стопы, аналогов которому в настоящее время в России нет.

Проект выполняется в рамках стратегического технологического проекта "Технологии безопасности" при поддержке программы "Приоритет 2030". Разработка ведется уже второй год, в настоящее время устройство находится на этапе физического моделирования. В 2025 году планируется создать экспериментальный образец и провести исследования его качества и безопасности.

Ежегодно в России проводится более 70 тыс. операций по ампутациям, основными причинами которых являются травмы, диабетические поражения сосудов и врожденные дефекты конечностей. Новая разработка позволит создать отечественные высокофункциональные протезы для пациентов с ампутациями стопы.