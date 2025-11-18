Разработан имплантат для лечения инфицированных переломов

Операция с его использованием проведена в республиканской клинической больнице Татарстана, пациент готов к выписке, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Научный медицинский коллектив в Казани разработал и успешно испытал на пациенте новый имплантат для лечения гнойных и инфицированных переломов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Операция проведена в республиканской клинической больнице, пациент готов к выписке.

"Полтора года ученые Казанского федерального университета (КФУ), Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) и Республиканской клинической больницы Минздрава Республики Татарстан осуществляли разработку имплантата, который одновременно фиксирует перелом и способствует лечению гнойных инфекций конечностей", - отметили в пресс-службе.

Коллектив под руководством заведующего кафедрой Института математики и механики имени Н. И. Лобачевского КФУ Оскара Саченкова представил уникальную медицинскую разработку - внутрикостный штифт для лечения переломов, осложненных бактериальными инфекциями, в том числе вызванными золотистым стафилококком. Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний КГМУ Ильдар Ахтямов участвовал в клинической апробации, а заведующий кафедрой общей патологии КГМУ Сергей Бойчук с врачом Рашидом Шафигулиным изучали выделение антибиотиков из костного цемента в решетчатых имплантатах.

Штифт изготавливается из титанового сплава, обладающего биоинертными свойствами, что делает его безопасным для применения в медицине. Из-за сложности геометрии сетчатой структуры изготовление изделия возможно только с использованием аддитивных технологий. Для этого применяется метод селективного лазерного спекания. В свободный объем сетчатой структуры помещается костный цемент, содержащий антибиотик. После установки штифта лекарственный препарат постепенно выделяется из цемента, обеспечивая воздействие на инфекцию непосредственно в зоне поражения кости.

Одним из главных вызовов стало отсутствие в распоряжении лаборатории собственного 3D-принтера для работы с металлами, в частности с титаном. На базе лаборатории удалось произвести только пластиковые прототипы, однако эту проблему удалось решить благодаря сотрудничеству с партнерской организацией, специализирующейся на разработке 3D-принтеров. Коллаборация позволила оперативно изготовить необходимые образцы из металла.