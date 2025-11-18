Синтезирован материал на основе оксида хрома для биосенсоров будущего

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Российские ученые синтезировали наноструктурированный оксид хрома, что позволит использовать это соединение для создания сенсоров нового типа, в том числе - биосенсоров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

"Наша команда синтезировала композит - наноструктурированный оксид хрома на подложке из сапфира. Изучив физические свойства полученного материала, мы выяснили, что его структура характеризуется высокой однородностью и стабильностью. Кроме того, ранее более толстые и сплошные слои были использованы при создании газовых датчиков различного назначения. Наноструктурированные слои -Cr2O3 сформировали развитую поверхность, что в перспективе может обеспечить создание более чувствительных, быстрых и стабильных биосенсоров", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Камиля Гареева.

Уточняется, что в работе принимали участие ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ", СПбГУ, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН и ДВФУ. Наноструктурированный оксид хрома был выращен на сапфировых подложках методом ультразвуковой паровой химической эпитаксии при температуре 500-600 градусов Цельсия. Всего ученые исследовали три образца различной морфологии.

По данным пресс-службы, полученные материалы характеризуются высокой развитостью поверхности. В свою очередь, это способствует большему количеству активных центров для взаимодействия с такими объектами, как, например, биомолекулы (белки, антитела, нуклеиновые кислоты), и тем самым увеличивает чувствительность сенсора.

"Мы выяснили, что магнитные свойства материала сильно зависят от его структуры. Отдельные "островки" оксида хрома ведут себя как один тип магнетика, а сплошные пленки - как другой. Это значит, что в будущем мы сможем целенаправленно создавать материалы с нужными магнитными свойствами, просто изменяя геометрию слоя при его выращивании. В перспективе это открывает путь для применения таких материалов в устройствах спинтроники и датчиках", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры физики Земли СПбГУ Елены Сергиенко.

Как отметили в вузе, оксид хрома - соединение, которое из-за своих химических свойств находит широкое применение в различных сферах жизни, начиная от цветных пигментов в лаках, красках и заканчивая инструментами для шлифовки и полировки. Кроме того, оксид хрома давно используется в качестве "детектирующего" слоя в газовых датчиках промышленного назначения.