Nikkei Asia: в Японии будут создавать стволовые клетки с помощью ИИ от Google

Ученые планируют использовать платформу AI Co-Scientist

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Японские ученые будут использовать искусственный интеллект (ИИ) от американской компании Google для разработки эффективных методов создания стволовых клеток. Об этом сообщил портал Nikkei Asia со ссылкой на заявления ученых.

"Мы хотели бы использовать это сотрудничество с Google как возможность поработать с исследователями из нашего университета над созданием технологии для более эффективного и безопасного производства [стволовых] клеток", - сказал глава исследовательской группы в Киотском университете Хирохидэ Сайто на мероприятии в Токио.

По информации портала, исследователи будут использовать ИИ для создания так называемых индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. Главной целью будет ускорение их внедрения в медицину. Исследователи применят нейросеть для создания стволовых клеток путем манипуляций с обычными клетками организма человека. Команда рассчитывает, что ИИ поможет найти более эффективные методы создания клеток, которые ученые не открыли бы самостоятельно.

Ученые планируют использовать в работе платформу от Google под названием AI Co-Scientist. Компания разработала ее для помощи ученым в построении гипотез и анализе научных данных. Киотский университет станет первым в Японии, где будут использовать этот инструмент.

Плюрипотентные стволовые клетки - вид клеток, получаемый путем возвращения обычных клеток организма в исходное состояние, в котором они находились на стадии развития эмбриона до получения своих отдельных функций. То есть, ученые возвращают клетки в состояние, в котором их можно заново искусственно наделить нужными свойствами. Индуцированными назвали плюрипотентные стволовые клетки, которые в 2006 году удалось получить японским ученым путем внедрения новых генов в обычные клетки мышей. Портал отмечает, что плюрипотентные стволовые клетки потенциально могут широко применяться в медицине, поскольку из них можно создать клетки любых тканей и органов человека. Затем их можно использовать для лечения заболеваний, таких как сахарный диабет.