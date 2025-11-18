В России впервые в мире восстановили барабанную перепонку из клеток пациента

Операция занимает около 40 минут, отметили в Сеченовском университете

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета впервые в мире восстановили барабанную перепонку, применив биомедицинский клеточный продукт (БМКП) на основе сфероидов - клеточных "шариков" из собственных клеток пациента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что в клиническом центре Первого МГМУ стартовали такого рода операции.

"В клиническом центре Сеченовского университета стартовали операции по восстановлению барабанной перепонки с использованием биомедицинского клеточного продукта на основе сфероидов из собственных клеток пациента. Это первый в мире клинический опыт применения такого БМКП для ее регенерации", - говорится в сообщении.

Как отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, это не только новые возможности для тысяч пациентов, но и доказательство того, что "российская наука способна создавать трансляционные технологии мирового уровня, не дожидаясь импорта решений".

По словам директора клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета профессора Валерия Свистушкина, такая операция занимает около 40 минут. Стандартное же лечение более продолжительное и сложное. Кроме того, стандартное лечение не всегда приводит к успеху: в 10-20% случаев пересаженные ткани не приживаются с первого раза.

"В ближайшее время планируем применять аналогичные биомедицинские клеточные продукты для восстановления голосовых складок и структур полости носа, а в дальнейшем - для уретры и других трубчатых органов", - приводятся в сообщении слова научного руководителя Научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петра Тимашева.

Исследования и разработка ведутся при поддержке программы "Приоритет-2030".