ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяНаука

Метеорит Айт Саун станет новым экспонатом Музея землеведения МГУ

По словам ведущего научного сотрудника Музея землеведения МГУ Михаила Винника, этот хондрит содержит в себе важную информацию о процессах формирования ранней Солнечной системы
Редакция сайта ТАСС
09:19
© Иван Высочинский/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Музей землеведения Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в ближайшее время станет обладателем фрагмента древнего метеорита Айт Саун, упавшего в Марокко в 2024 году. Новый экспонат содержит важные данные о процессах формирования ранней Солнечной системы, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Айт Саун упал в Марокко в августе 2024 года и получил название в честь деревни Айт Саун в южной части страны, в районе которой были обнаружены первые фрагменты. Это редкий тип каменного метеорита - хондрита с высоким содержанием минерала энстатита. Объекты этого типа составляют менее 2% всех падающих на Землю метеоритов и считаются одними из самых древних.

"Такие редкие и уникальные метеориты, как Айт Саун, бесценны для науки и естественнонаучных музеев, так как содержат в себе важную информацию о процессах формирования ранней Солнечной системы. Они являются настоящим украшением любой метеоритной коллекции", - заявил ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ Михаил Винник, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Фрагмент метеорита массой 1,34 г был приобретен Винником специально для музея у коллекционера из Германии на международной выставке в Мюнхене.

"В ближайшее время образец будет рассмотрен на фондовой комиссии и займет достойное место в метеоритной коллекции Музея землеведения МГУ. Подобных образцов в коллекции музея раньше не было", - уточнили ТАСС в университете. 

РоссияМосква