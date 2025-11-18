Стимуляционная терапия хронической депрессии прошла первую фазу испытаний

Наблюдения показали, что стимуляция прилежащего тела и краевой полоски значимым образом улучшила состояние половины пациентов и полностью подавила расстройство у 35% из них, сообщила пресс-служба Кембриджского университета

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Китайские и британские нейрофизиологи доказали в рамках клинических испытаний, что глубинная стимуляция прилежащего ядра мозга и так называемой краевой полоски ведет к подавлению хронической депрессии у примерно половины пациентов с тяжелыми формами расстройства. Об этом сообщила пресс-служба Кембриджского университета.

"Мы провели пока самое масштабное клиническое испытание, в рамках которого нам удалось показать, что стимуляция данных двух регионов мозга ведет к подавлению хронической депрессии, которая является одной из главных проблем здравоохранения в Китае и во всем мире. Мы выяснили, как именно нарушается работа мозга при развитии депрессии, а также подтвердили большой потенциал стимуляции в ее лечении", - отметил профессор Шанхайского университета Цзяотун (Китай) Сунь Боминь, чьи слова приводит пресс-служба Кембриджского университета.

Ученые пришли к такому выводу в рамках клинических испытаний, в которых приняло участие 26 добровольцев с тяжелыми формами клинической депрессии, проживающих в Шанхае. Все они согласились пройти операцию, в рамках которой ученые внедрили электроды в прилежащее ядро и краевую полоску - два глубинных отдела мозга, предположительно связанных с развитием депрессии.

После этого ученые на протяжении нескольких месяцев стимулировали активность этих регионов мозга и отслеживали то, как менялась активность мозга после начала терапии при помощи электроэнцефалографов. Эти наблюдения показали, что стимуляция прилежащего тела и краевой полоски значимым образом улучшила состояние половины пациентов и полностью подавила хроническую депрессию у 35% из них.

В свою очередь, замеры мозговой активности показали, что и уровень тревожности добровольцев, и успешность воздействия на них глубинной стимуляции мозга зависела от того, насколько активными были так называемые тета-волны, колебания на частоте 4-8 герц, предположительно связанные с работой памяти человека. Сила этих колебаний в краевой полоске напрямую отражала то, насколько выраженной была депрессия и насколько стойкой она была к воздействию терапии.

Понимание этого, как отметила профессор Кембриджского университета (Великобритания) Валери Вун, позволит медикам индивидуально подбирать лечение для каждого пациента, а также отслеживать остроту ее приступов и повышать силу стимуляции в тех случаях, когда больные испытывают особенно сильную депрессию. Это позволит повысить эффективность лечения и комфорт жизни для носителей этого заболевания, подытожили ученые.

О депрессии

По статистике ВОЗ, свыше 300 млн жителей Земли сейчас страдают от депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тыс. человек, чему особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Для борьбы с хронически подавленным настроением фармацевты разработали за последние несколько десятилетий большое число лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами и вызывают зависимость.