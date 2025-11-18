В МЭИ разработали прототип инновационного сенсора для анализа химсостава живых тканей

Как сообщили в пресс-службе НИУ "МЭИ", основу разработки составляет тонкий оптический волновод толщиной с человеческий волос, покрытый полимерным материалом с углеродными наночастицами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали прототип инновационного сенсора для точного анализа химического состава тканей в живом организме, сообщили в пресс-службе вуза.

"Специалисты НИУ "МЭИ" разрабатывают инновационный сенсор для точного анализа химического состава тканей в живом организме. Устройство может совершить прорыв в медицинской диагностике, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях", - говорится в сообщении.

В настоящее время научный коллектив работает над практической реализацией проекта, решая технические задачи, включая проблему агрегации наночастиц.

Как уточнили в пресс-службе, основу разработки составляет тонкий оптический волновод толщиной с человеческий волос, покрытый полимерным материалом с углеродными наночастицами, который вводится в исследуемую полость живого существа, где лазерный луч взаимодействует с молекулами, создавая сигнал с информацией об их колебательном спектре. Отмечается, что ключевым преимуществом технологии является использование углеродных нанотрубок и графена, демонстрирующих не только высокую химическую стабильность, но и способность усиливать аналитический сигнал в 10 млн раз.

"Разработка наших ученых демонстрирует, насколько быстро сегодня развивается междисциплинарная наука. Мы видим, как фундаментальная физика, оптика, наноинженерия и медицина соединяются в единую технологию, способную менять подходы к диагностике заболеваний", - приводятся в сообщении слова ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева.

Исследования проводились на кафедре общей физики и ядерного синтеза НИУ "МЭИ" под руководством профессора Александра Елецкого.