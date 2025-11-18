Издательство "Наука": русский язык остается научным языком на пространстве СНГ

Руководитель компании Михаил Фомин сообщил, что спрос на русскоязычные журналы в Содружестве Независимых Государств в третьем квартале 2025 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Английский язык не стал языком науки на пространстве СНГ, подписчики предпочитают русскоязычные журналы. Спрос на них за год вырос на 40%, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства "Наука".

"Свыше тысячи выпусков российских научных журналов, вышедших в издательстве "Наука" в первом полугодии 2025 года, были приобретены для университетских и научных библиотек стран СНГ. Интересно, что в странах СНГ все эти журналы приобретаются на русском языке несмотря на то, что английские версии большинства этих изданий также выпускаются в "Науке", - заявил руководитель издательства "Наука" Михаил Фомин, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, спрос на все русскоязычные журналы в СНГ вырос на 15% в третьем квартале 2025 года по сравнению со вторым и на 40% по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

"Англоязычные журналы продаются в СНГ в единичных экземплярах, подписчики предпочитают русскоязычные, даже в странах Балтии. Тридцать лет активно предлагалось работать на английском языке, но он так и не стал языком науки на пространстве СНГ", - отметили в издательстве.

При этом по тематике покупаемых журналов можно выделить сферы научных исследований российских ученых, которые наиболее интересны коллегам из СНГ. Это космические исследования, так как в страны СНГ поступают журналы "Наблюдения Земли из космоса" и "Земля и Вселенная", этнология и антропология, так как закупается журнал "Этнографическое обозрение", геология и география, так как закупаются российские журналы наук о Земле.

"Издательство "Наука" сегодня выпускает более двухсот научных и научно-популярных журналов на русском и английском языке. Среди них - 141 журнал Российской академии наук", - добавил Фомин.