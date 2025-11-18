В крупнейшем аграрном вузе СКФО хотят ускорить селекционные процессы

К работе привлечены представители профильных предприятий

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Ставропольского государственного аграрного университета намерены создать цифровую платформу для ускорения селекционных процессов в два раза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза по итогам защиты команды университета результатов реализации планов по программе развития "Приоритет-2030" на 2026 год.

"Среди представленных проектов вуза - <…> проект по созданию модуля "Яблоня" в цифровой селекционной платформе: итогом работы станет платформа, позволяющая ускорять селекционные процессы в два раза", - говорится в сообщении.

Как пояснил в Telegram-канале ректор вуза Владимир Ситников, при создании селекционной платформы ведется разработка цифровых инструментов, ускоряющих селекционные процессы. К работе привлечены и представители профильных предприятий. Также вуз презентовал еще два проекта.

"В рамках стратегического проекта по животноводству в этом году мы завершили подготовку методики работы ассистентских служб и разработали тест-системы для выявления генетических аномалий у животных. Говоря о технологиях выращивания безвирусного посадочного материала - в этом году мы вышли "из пробирки" и перешли к этапу адаптации растений в тепличных условиях. Будем работать над повышением эффективности, улучшением коэффициентов размножения и поэтапным выходом растений", - пояснил Ситников.

Ставропольский государственный аграрный университет участвует в реализации государственной программы "Приоритет-2030" пятый год. Программа объединяет более 110 ведущих вузов страны, цель - обеспечить вклад российских университетов в достижение национальных целей, повысить научно-образовательный потенциал вузов и обеспечить их участие в социально-экономическом развитии регионов.