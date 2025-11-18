В Петербурге испытали энергоустановку для судов, не сжигающую топливо

Испытания установки проводили на опытном прогулочно-экскурсионном судне проекта 00393 в акватории Волги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) успешно испытали энергоустановку для судов, превращающую химическую энергию водорода в электричество. Это первая отечественная установка такого рода, сообщила пресс-служба КГНЦ.

"Крыловский государственный научный центр в рамках государственного контракта с Минпромторгом России успешно завершил весь комплекс проверок и испытаний <...> энергетической установки на основе универсального функционального модуля с батареей топливных элементов с протонообменной мембраной" - говорится в сообщении.

Батарея с протонообменной мембраной (ПЭМ-батарея) - это устройство, которое создает электричество из водорода и кислорода через химическую реакцию, а не горение топлива, как в большинстве двигателей. Единственный вырабатываемый отход - вода.

Энергоустановка обладает высоким коэффициентом полезного действия, "абсолютной экологичностью", эластичностью "в части приема электронагрузки", минимальным акустическим воздействием. Испытания установки проводились на опытном прогулочно-экскурсионном судне проекта 00393 в акватории Волги и позволили закончить весь объем его заводских испытаний.

Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2025 года на судне проекта 00393 была успешно испытана водородная установка, созданная учеными КГНЦ, и ожидались новые заводские испытания судна - как стало известно сейчас, ими оказались испытания энергоустановки с ПЭМ-батареей.

Крыловский центр

Крыловский государственный научный центр - один из мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования, основанный в 1894 году и расположенный в Санкт-Петербурге. Разрабатывает энергетические установки, исследует акустические и электромагнитные свойства материалов, разрабатывает проекты кораблей и судов, занимается развитием водородной энергетики.