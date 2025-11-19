В НовГУ создали 3D-карту Старой Руссы XVII века для сохранения археологического наследия

Основой для создания трехмерной модели послужили данные дозорной книги 1611 года и писцовой книги 1624 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) разработали цифровую трехмерную карту-реконструкцию города Старая Русса, отображающую его историческую топографию в период XVII века. Созданная геоинформационная система (ГИС) позиционируется как практический инструмент для решения задач градостроительного планирования с учетом сохранения объектов археологического наследия, сообщил ТАСС один из авторов проекта Кирилл Самойлов.

"Охрана культурного слоя древнерусских городов, особенно тех, которые сейчас находятся на территории жилых населенных пунктов - один из самых сложных вопросов в сфере сохранения наследия. Законодательные инициативы последних лет говорят о том, что основой сохранения таких памятников должны стать историко-археологические опорные планы, включающие информацию об особенностях освоения различных городских территорий в древности. Для крупных городов такие попытки уже предпринимались. Для малых городов, таких как Старая Русса - нет", - отметил Самойлов.

Новая ГИС позволяет определять местоположение археологических ценностей, скрытых в культурном слое, таких как фундаменты древних построек или территории старых некрополей. Это дает возможность заблаговременно планировать археологические изыскания на участках новой застройки и минимизировать риски повреждения исторических артефактов в ходе строительных работ.

Основой для создания трехмерной модели послужили данные дозорной книги 1611 года и писцовой книги 1624 года. Эти документы содержат подробные сведения о городской застройке, размерах и владельцах дворовладений, социальном и профессиональном статусе жителей, а также налоговых отчислениях. Информация из письменных источников была интегрирована с картографическими материалами XVII-XIX веков, что позволило с высокой точностью реконструировать планировочную структуру города, включая трассировку улиц, динамику городских границ и расположение конкретных объектов.

Для чего нужна карта

В первую очередь, проект полезен городским властям: ГИС ускоряет и удешевляет стройку. Не приходится останавливать работы, если техника внезапно наткнется на древний артефакт. Можно заранее спланировать все необходимые мероприятия.

"Работа еще продолжается, но уже сейчас результат можно назвать беспрецедентным для Старой Руссы. Речь идет в том числе о крупных инвестиционных проектах, важных для развития города, например, туристический маршрут "Красный берег" или приспособление для современного использования "Дома Полянского", памятника архитектуры XIX в. То есть, благодаря ГИС мы не только можем сохранить археологическое наследие, но и помочь развитию региона. Например, если мы видим, что участок предполагаемого строительства находится на месте засыпанного водоема, мы можем заложить в проект менее обременительный для застройщика вид спасательных археологических исследований", - отметил Самойлов.

Работа над ГИС ведется с 2022 года в рамках реализации совместного с Высшей школой экономики проекта Зеркальной лаборатории "Практики урбанистического развития в российском политическом пространстве конца XV-XVII в.: человек и малый город". Обзор разработки удалось сделать при грантовой поддержке Минобрнауки России, в рамках Десятилетия науки и технологий.