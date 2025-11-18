Ректор Погосян: в совместной программе МАИ и ЦПК приняли участие 75 человек

Трое студентов Московского авиационного института стали победителями, сообщил глава вуза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Участниками совместной программы Московского авиационного института (МАИ) и Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) по предварительной подготовке претендентов в космонавты были 75 человек. Трое студентов университета стали победителями, сообщил ТАСС ректор МАИ Михаил Погосян.

"Участниками программы были 75 человек. Финалистами стали 8 человек. Победителями стали трое маевцев", - отметил он в кулуарах Международной недели авиакосмических технологий.

Среди целей программы МАИ и ЦПК - снижение возраста и увеличение продолжительности работоспособности космонавтов, добавил Погосян. По его словам, в космонавтику сегодня преимущественно приходят люди в возрасте от 35 лет. Такая статистика обусловлена тем, что некоторые кандидаты не сразу проходят отбор в отряд космонавтов в силу небольшого стажа работы на предприятии, медицинских показателей и ряда других факторов.

В совместную программу МАИ и ЦПК вошли два этапа. На первом этапе ряд студентов, аспирантов и сотрудников университета проходили тестирование по профильным предметам (история космонавтики, иностранный язык, математика и физика). На втором этапе участники проходили тесты на психологическое и физическое состояние. Кроме того, в рамках мотивационной части программы кандидаты посетили ЦПК: испытали себя на центрифуге и провели полет в невесомости.

О совместной программе МАИ и ЦПК

В апреле 2024 года Московский авиационный институт совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина открыл первую в России программу подготовки к поступлению в отряд космонавтов для студентов и сотрудников института. С помощью специальной системы тестирования свыше 20 экспертов двух организаций определили пригодность студентов и сотрудников института к поступлению в отряд космонавтов по более чем 100 критериям.

Подача заявок началась 1 сентября 2024 года, обучение составило 10 месяцев. В апреле 2025 г. в институте сообщили о завершении первого этапа совместной программы.

В начале 2025 года начальник ЦПК Максим Харламов в интервью ТАСС подчеркнул, что программа МАИ и ЦПК представляет собой скорее предварительный этап профориентации студентов, нежели отбор в отряд. Совместный проект направлен на мотивирование кандидатов осознанно рассмотреть профессию космонавта в качестве дальнейшего карьерного пути.