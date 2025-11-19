В Тольятти нашли новый метод получения средств против рака и СПИДа

Исследователи лаборатории им. С. П. Коршунова "Органический синтез и анализ" ТГУ работали со сложными органическими молекулами

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали новый метод синтеза пиразолов и пиразолинов - ценных компонентов лекарств, в частности, против рака и СПИДа, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые ТГУ нашли "переключатель" для синтеза важнейших лекарственных молекул <…> пиразолов и пиразолинов. Эти соединения являются ключевыми компонентами многих современных лекарств, используемых, например, в борьбе с раком или СПИДом. Особенность подхода в возможности управления процессом синтеза путем изменения пропорций реагентов, что позволяет получать различные типы соединений с высокой селективностью", - отметили в пресс-службе.

Исследователи лаборатории им. С. П. Коршунова "Органический синтез и анализ" ТГУ работали со сложными органическими молекулами, имеющими несколько активных центров для химических превращений. Вторым ключевым компонентом выступал гидразин - высокоактивный реагент, содержащий азот. Ученые установили, что, меняя пропорции исходных веществ, можно точно контролировать, какие именно полезные химические соединения получатся.

"Если взять компоненты в пропорции 1:1, реакция идет по первому пути, и в результате образуются пиразолины - циклические молекулы, крайне востребованные в фармакологии. Выход полезного продукта достигает 92%. Если же гидразина добавить значительно больше, реакция переключается на второй путь, получаются другие ценные соединения - пиразолы (выход 79-84%)", - рассказал профессор ТГУ Александр Голованов, слова которого приводит пресс-служба.

Профессор Голованов особо подчеркнул роль в исследованиях своего аспиранта Евгения Затынацкого и коллег из Уфимского института химии во главе с профессором Станиславом Грабовским, в содружестве с которыми велись исследования. "Самое ценное в том, что нам удалось получить чистые пиразолины в их первоначальном виде. Раньше их синтез был практически невозможен. Эти молекулы очень капризные: у них есть особо активное место - атом азота, который легко реагирует даже с воздухом и может испортить вещество. Поэтому, чтобы их изучать, химикам приходилось их временно "защищать". При должных условиях это активное место пиразолина остается доступным для прикрепления к нему других частей, что крайне важно для создания новых соединений, следовательно, для разработки новых, более эффективных лекарств", - рассказал Затынацкий.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Tetrahedron.